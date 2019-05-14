Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск опустился на 59 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,01 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 22 тыс. сделок на сумму порядка 2,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,93—65,44 рубля за доллар.

Курс евро на то же время равнялся 72,86 рубля и опустился на 42 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7,4 тыс. сделок примерно на 532 млн евро по курсам от 72,79 до 73,55 рубля за евро.

«Завтра Минфин предложит покупателям три выпуска ОФЗ на очередных аукционах. Суммы планируемых привлечений, понятное дело, неизвестны, но если конъюнктура позволит, ведомство сможет рассчитывать на повторение прошлых рекордов по привлечению финансов — более 100 миллиардов. Но с конъюнктурой как раз и проблемы: пока ссорятся США с Китаем, щепки летят во все стороны. Рубль обычно относится к этим аукционам очень спокойно. Для доллара сейчас вполне комфортный диапазон колебаний 65—66 рублей, для евровалюты — 73—74 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.