Сообщение «Газпрома» о рекордных дивидендах, которые компания планирует выплатить акционерам за 2018 год, резко подняло котировки ее бумаг.

Во вторник, 14 мая, акции газового гиганта выросли в цене более чем на 16% и по итогам торгов на Московской бирже стоили 189,67 рубля. На максимуме бумаги «Газпрома» поднимались выше отметки 190 рублей. Капитализация компании превысила 4,49 трлн рублей. Так дорого «Газпром» не стоил с 2011 года, когда его акции торговались выше 200—220 рублей.

Правление предложило выплатить дивиденды в размере 393,2 млрд рублей, или 16,61 рубля на одну акцию (это превышает дивиденды за 2017 год более чем в два раза).

Аналитики прогнозируют, что на волне оптимизма покупателей котировки акций «Газпрома» могут достигнуть 200 рублей.

«На сегодняшний день бумага оказалась в растущем тренде, а говорить о ее дороговизне можно будет лишь после пересечения уровней 210—220 рублей. Впрочем, для долгосрочных вложений это не является ценовым пределом, который, вероятно, будет находиться где-то в диапазоне 250—350 рублей за акцию», — написал в комментарии аналитик «Открытие Брокера» Андрей Кочетков. Он не исключает, что в перспективе ближайших двух — пяти лет дивидендные выплаты могут возрасти до 20—25 рублей. Текущая дивидендная доходность акций «Газпрома» оценивается в 7—8%.

Как считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, скорее всего, компания сохранит ориентир 25% прибыли на дивиденд в ближайшие годы.

«По итогам 2019—2020 годов прибыль ожидается в диапазоне 1,3—1,5 триллиона рублей, значит, за этот период можно ожидать объем дивиденда в районе 15—16,5 рубля на акцию», — прогнозирует он.