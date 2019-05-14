В Московском Кредитном Банке новым директором розничной сети стал Максим Урес, сообщила кредитная организация.

«Основной задачей Максима Уреса станет формирование стратегии развития розничной сети, стандартов обслуживания клиентов, а также изменение операционной модели в целях увеличения эффективности и производительности фронт-офиса банка», — прокомментировал заместитель председателя правления МКБ Алексей Косяков.

До прихода в МКБ Урес работал в ВТБ 24, «ВТБ Капитале», страховых компаниях Generali PPF, «МАКС» и «Росгосстрах». Также он занимал руководящие должности в Сбербанке и Промсвязьбанке.