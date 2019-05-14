Арбитражный суд Московского округа подтвердил отказ госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в аресте имущества бывшего владельца банка «Российский Кредит» Анатолия Мотылева на сумму 3,9 млрд рублей, говорится в постановлении суда.

АСВ обжаловало в кассации определение столичного арбитража от 9 ноября 2018 года и постановление апелляционного суда от 25 февраля. Также суд отказал в аналогичном требовании АСВ об аресте имущества еще четырех руководителей банка на сумму от 5,5 млрд до 6,5 млрд рублей.

Ходатайство об аресте имущества было направлено в суд в рамках заявления агентства о взыскании убытков в размере более 12 млрд рублей с экс-руководства банка.

В результате проведенной проверки АСВ установлено, что контролирующие банк лица принимали решения о предоставлении кредитов техническим юридическим лицам. Эти юрлица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам, отметило АСВ.

Указанные обстоятельства в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом РФ являются, по мнению агентства, основанием для привлечения контролирующих банк лиц к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков.

Арбитражный суд Москвы 13 октября 2015 года признал банк «Российский Кредит» банкротом.