В головном офисе банка «Россия», расположенном в Санкт-Петербурге, заработали новые сейфовые залы для корпоративных и частных клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Индивидуальные сейфовые ячейки располагаются в просторном хранилище банка, укрепленном в соответствии с современными требованиями безопасности. Банк отвечает за сохранность и неприкосновенность индивидуальных сейфов, а также гарантирует конфиденциальность сведений о клиенте. Банковские ячейки оборудованы надежной защитой от несанкционированного доступа», — прокомментировали в банке.

Кредитная организация также предлагает сопровождение сделок купли-продажи недвижимости с использованием индивидуальных сейфовых ячеек, учитывающее контроль особых условий доступа в хранилище. Клиентам может быть предоставлено оборудование, необходимое для пересчета и проверки подлинности банкнот.