​Работа по созданию нового корпоративного стиля началась в 2018 году

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) обновила логотип и фирменный стиль. Об этом сообщается в пресс-релизе биржи.

Работа по созданию нового корпоративного стиля началась в 2018 году, в котором биржа отметила 10-летие.

Логотип биржи представляет собой синергию элементов, отражая многопрофильную деятельность компании. Цветовое решение фирменного знака содержит черный и голубой цвета: две основные товарные группы, торгуемые на бирже, — нефтепродукты и газ. Дополняющий цвет в фирменном стиле — оттенок зеленого — символизирует развитие биржевых торгов лесоматериалами.

«Новый логотип позиционирует биржу как главную торговую и аналитическую площадку, построенную на базе современных цифровых технологий», — прокомментировали в организации.