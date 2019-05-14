В Москве полиция задержала пять человек по подозрению в ведении незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается в пресс-релизе ГУ МВД России по Москве.

«Установлено, что злоумышленники предоставляли коммерческим организациям услуги по обналичиванию денежных средств. За это они получали вознаграждение от 7% до 13% от перечисленных сумм. По предварительным оценкам, сумма дохода, полученного в результате незаконных финансовых операций, превысила 90 млн рублей», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции провели на территории Московского региона 13 обысков по местам жительства подозреваемых и в помещении, арендованном ими под офис. Изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.

Пяти фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.