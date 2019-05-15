Счетная палата (СП) прогнозирует, что в следующем году поступления отдельных неналоговых доходов в бюджет вырастут на 44 млрд рублей, пишут «Известия» . Это произойдет в том числе благодаря ужесточению контроля за плательщиками, что предусмотрено стратегией Минфина.

Ведомство готовит реформу неналоговых платежей с 2016 года. Предполагается, что уже в 2021-м в Налоговый кодекс РФ (НК) войдут шесть основных обязательных для бизнеса сборов — экологический, утилизационный и курортный сбор, плата за негативное воздействие на окружающую среду, за проезд большегрузов по автодорогам и использование связи.

В СП пояснили, что эти сборы трансформируют в налоги, сохраняя в прежнем виде ставки, объекты и плательщиков, и теоретически увеличения поступлений от включения шести неналоговых платежей в НК не ожидается. Однако смена статуса этих платежей позволит в перспективе увеличить поступления в бюджет и повысить уровень платежной дисциплины за счет улучшения качества администрирования.

При прогнозировании поступлений от уплаты неналоговых сборов в палате учитывали и индексации некоторых ставок. Увеличение поступлений также связано с ожидаемым повышением объемов производства и ввоза транспорта. Рост доходов от экологического сбора обусловлен повышением нормативов утилизации.

Счетная палата проанализирует проблемы классификации неналоговых платежей Ранее члены рабочей группы по вопросам неналоговых платежей предпринимателей согласились с необходимостью регулирования ряда платежей законодательством о налогах и сборах.

По мнению СП, большинство сборов устанавливаются федеральными законами, но при этом ключевые элементы, регламентирующие практику сбора и расчета, установлены в подзаконных актах. Часто они слабо конкретизированы или отсутствуют. Недостатки регулирования влияют на дисциплину плательщиков и, следовательно, негативно сказываются на объемах поступлений в бюджеты.

По мнению экспертов, более строгое администрирование позволит существенно увеличить поступления в казну от плательщиков неналоговых сборов. Темпы их роста в ближайшие три — пять лет могут быть весьма существенными, если в этой области установят жесткие и прозрачные правила.

По словам, партнера Taxology Алексея Артюха, потенциал ежегодного прироста поступлений неналоговых платежей в казну может составить 30%, что немного выше темпов повышения собираемости традиционных налогов, поэтому такие цифры вполне достижимы. Глава ФНС Михаил Мишустин докладывал в мае президенту, что за прошлый год в консолидированный бюджет поступило 21,3 трлн рублей налогов, что на 23% выше показателя 2017-го. Федеральный бюджет получил на 30% больше. Дополнительный приток налогов свидетельствует именно об улучшении администрирования, уверен Алексей Артюх.