Более половины российских компаний (55,4%) имеют выделенный бюджет на внедрение решений аналитики больших данных, следует из опроса IDC и Hitachi Vantara, сообщает «Коммерсант» . В среднем на такие решения приходится 5—10% всего IT-бюджета у 35% опрошенных и более 10% — у других 35%. Компании, которые уже занимаются аналитикой big data, планируют расширение таких проектов и рост бюджетов на них в ближайшие год-два.

В ходе опроса компании высказывали пожелания, чтобы работа с открытыми источниками и обезличенными данными, предоставляемыми другими компаниями — например, банками и операторами связи, — была зарегулирована, так как без этого ими пользоваться проблематично.

По словам президента Ассоциации больших данных Анны Серебряниковой, российские компании, включая крупнейшие интернет-площадки, телекоммуникационных операторов и банки, инвестируют в сбор, хранение и обработку больших данных десятки миллиардов рублей ежегодно. Кроме того, идет разработка алгоритмов анализа данных с применением элементов машинного обучения и искусственного интеллекта — выручка от таких проектов составляет уже около 30 млрд рублей ежегодно, уточняет Серебряникова.

Средний бюджет на разработки и внедрение технологий big data у российских компаний может составлять 1—10 млн рублей в год в зависимости от размера компании и конкретных кейсов, хотя b2c-гиганты могут тратить на эти нужды гораздо больше, оценивает вице-президент по продажам ГК «Рамакс» Дмитрий Буленков. Срок окупаемости инвестиций зависит от задач, говорит директор по инновациям и развитию бизнеса «SAS Россия/СНГ» Юлий Гольдберг. Например, если речь идет об управлении рисками или противодействии мошенничеству, то средние сроки — 11—14 месяцев, поясняет он.