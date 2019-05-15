Около 360 тыс. записей с личной информацией обнаружил в открытом доступе председатель Ассоциации участников рынков данных Иван Бегтин. Об этом РБК сообщает со ссылкой на его исследование «Утечки персональных данных из открытых источников. Государственные информационные системы».



Бегтин проанализировал данные с сайтов восьми информационных госсистем — реестра субсидий федерального бюджета Минфина (50 тыс. записей), реестра отчетов некоммерческих организаций Минюста (10 тыс.), реестра обращений граждан на портале «Онлайн Инспектор» Роструда (1 тыс.), информационной системы «Правовые акты ФАС России» (2 тыс.) и портала торгов по госимуществу ФАС (2 тыс.), портала управления многоквартирными домами Москвы (1—2 тыс.), столичного портала закупок (2,5 тыс.) и портала государственного и муниципального заказа федерального казначейства (300 тыс.). Бегтин сказал изданию, что речь идет о примерной оценке утечек персональных данных, потому что в одной записи могут содержаться сведения о нескольких людях.

Исследование состоит из трех частей. В первой, посвященной утечкам на сайтах удостоверяющих центров, занимающихся подтверждением электронной подписи, Бегтин сообщает об утечке 63 тыс. записей с раскрытием персональных данных в виде Ф. И. О., места работы, e-mail и СНИЛС. Во второй части — об утечке 2,24 млн записей с паспортными данными, СНИЛС и сведениями о трудоустройстве с сайтов электронных торговых площадок.

Среди людей, информация о которых оказалась в открытом доступе, — бывшие вице-премьеры и вице-спикер Госдумы, утверждает Бегтин. На момент публикации в реестре отчетов некоммерческих организаций Минюста среди отчетов «о деятельности некоммерческой организации и персональном составе ее руководящих органов» можно было найти документ фонда поддержки социальных, образовательных, инновационных и спортивных проектов «Ладья». В его президиум входят первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков (в 2004—2011 годах вице-премьер), сопредседатель фонда «Сколково», бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, его жена Зумруд Рустамова, телеведущий Владимир Соловьев, представители руководства Нордеа Банка Ирина Мамхегова и Игорь Коган и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Их паспортные данные содержались в отчете фонда.

На сайте есть аналогичный отчет Фонда инфраструктурных и образовательных программ. В нем указаны паспортные данные председателя правления госкорпорации «Роснано», в прошлом вице-премьера Анатолия Чубайса и топ-менеджеров корпорации Андрея Свинаренко, Алексея Качая, Дмитрия Колесникова, Андрея Трапезникова и Юрия Удальцова.

В пресс-службе фонда заявили изданию, что в соответствии с разъяснениями Минюста не указывают паспортные данные своего руководства. «На практике, если отчеты содержат персональные данные, Минюст при обработке и размещении отчетов такие данные скрывает... Если такие данные все же доступны на информационном портале, то к такой ситуации мы относимся крайне негативно, так как, насколько нам известно, субъекты персональных данных не давали согласия Минюсту на размещение их персональных данных», — подчеркнули в фонде.

Утечки возникают из-за ошибок в законодательстве, просчетов разработчиков и недостаточно продуманной работы регулирующих и контролирующих органов, считает Бегтин. «Причина — в нежелании официальных лиц что-либо делать, хотя они знают о ситуации и непрофессионализме при разработке IТ-систем», — говорит исследователь.

