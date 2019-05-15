Число граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП), в отношении которых была введена процедура банкротства, в I квартале 2019 года выросло на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с 8,97 тыс. до 13,31 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и проекта «Федресурс».

«Число физических лиц и индивидуальных предпринимателей, признанных несостоятельными в январе — марте 2019 года, выросло в полтора раза к аналогичному периоду прошлого года до 13 308 человек, следует из сообщений арбитражных управляющих в «Федресурсе». Количество компаний-банкротов, напротив, снизилось в этот же период на 7,5% до 2 938 штук. Граждане обогнали компании по числу банкротств уже спустя год после того, как у них появилась отдельная процедура, с тех пор этот разрыв все увеличивается. Арбитражные управляющие отрабатывают технологии и справляются с возросшим спросом, например в Калмыкии 27 из 66 процедур ведут два арбитражных управляющих. Это яркий пример отработки технологии и процессов в отрасли», — прокомментировал руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.



Всего за время действия закона процедурой воспользовались 107,6 тыс. человек.



Самая высокая доля потенциальных банкротов среди заемщиков с открытыми счетами зафиксирована в Ингушетии — 3,2%, Бурятии — 2,5%, Магаданской области — 2,4%, Карачаево-Черкесии — 2,3%, Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Саха (Якутия) — по 2,2%.

Больше всего потенциальных банкротов в абсолютном выражении проживает в Москве — 72,38 тыс. человек, Московской области — 54,37 тыс., Санкт-Петербурге — 41,77 тыс., в Краснодарском крае — 33,1 тыс. и в Свердловской области — 27,8 тыс.

Самое значительное количество граждан, в отношении которых в I квартале 2019 года введена процедура банкротства (реализации имущества), также проживает в Москве — 1 033 человека, Московской области — 778, Санкт-Петербурге — 624, Башкортостане — 569, Самарской области — 567.

Самая низкая доля потенциальных банкротов отмечается в Крыму — 0,2%, Севастополе — 0,3%, Ненецком АО и Чечне — по 0,4%, Республике Алтай и Курской области — по 0,7%. Меньше всего граждан, попадающих под действие закона о банкротстве, проживают в Ненецком АО — 68 человек, на Чукотке — 171, в Севастополе — 221, Крыму — 553 и Чеченской Республике — 670.

В список регионов, где возможностью облегчить свои финансовые трудности воспользовался наименьший процент проблемных должников, также вошли Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Магаданская область — по 0,1%, Орловская область — 0,3% и Чечня — 0,4%.



В девяти регионах России количество новых банкротств в I квартале 2019 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Ингушетии количество граждан и ИП, в отношении которых введена процедура банкротства и/или реализация имущества, сократилось в 7 раз, в Магаданской и Орловской областях — более чем втрое. Также снизилось количество новых банкротств в Сахалинской и Курской областях, Республике Тыва, Омской, Смоленской и Тюменской областях. В Костромской области, Адыгее, Камчатском крае и Карачаево-Черкесии количество сохранилось на уровне прошлого года.