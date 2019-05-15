Энергомашбанк с 16 мая вводит новую услугу — оформление карты самоинкассации для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, говорится в сообщении кредитной организации.

Карта оформляется к расчетному счету компании. С ее помощью можно вносить наличные средства на счет через POS-терминалы в кассах Энергомашбанка в Санкт-Петербурге и через сеть банкоматов партнеров.

При пополнении в кассе банка зачисление на расчетный счет происходит в онлайн-режиме, через банкомат — на следующий рабочий день.