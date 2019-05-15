Торговая война США и Китая может снизить цены на российские ресурсы, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Впрочем, прямого эффекта на макроэкономические показатели со стороны торговой войны США и Китая министр пока не видит.

«Торговые взаимоотношения между США и Китаем — это такой якорный элемент вообще всей всемирной торговой системы. И понятно, что, если мы здесь увидим полноценную торговую войну между двумя этими странами, это затронет весь мир без исключения», — сказал он журналистам.

«Понятно, что несмотря на всю сейчас риторику, на введение тех или иных пошлин, которые уже объявлены, де-факто прямого эффекта пока на торговлю от последних решений нет», — добавил Орешкин.

Министр экономического развития заявил, что российская экономика является одной из наиболее защищенных от воздействия торговой войны Китая и США.