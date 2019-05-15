Вопрос обязательного участия граждан в переписи населения 2020 года на данный момент не рассматривается. Об этом сообщил журналистам глава Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) Павел Малков по итогам расширенного заседания коллегии ведомства.

«Что касается обязательного участия в переписи, то сейчас такое предложение не рассматривается, потому что здесь есть как серьезные преимущества, так и не менее серьезные недостатки. Мы этот вопрос сейчас в повестке смотрим», — сказал Малков.

Перепись населения в России, согласно законодательству, проводится не реже одного раза в десять лет. Предыдущая Всероссийская перепись населения прошла в 2010 году. По данным Росстата, численность населения РФ по итогам переписи 2010 года составляла около 143,4 млн человек, из них — около 66,4 млн мужчин и 76,9 млн женщин.

Следующая Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Цель пробной переписи, которая проходила через Интернет в 2018 году, — отработать будущие нововведения, в том числе механизм сбора данных через портал госуслуг.