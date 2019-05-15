Чувашкредитпромбанк повысил ставки по вкладам в рублях на 0,25—0,5 процентного пункта.



«Популярный» (от 20 тыс. рублей на 181, 271, 367 и 550 дней) открывается под 4,75—5,25%, а «Новый пенсионный» (от 1 тыс. рублей на 395 дней) — под 6% годовых. Проценты выплачиваются ежеквартально или капитализируются.

«Пенсионный» (от 10 рублей на 375 дней) привлекается под 5,2%, а «Оптимальный выбор» (от 10 тыс. рублей на 367 дней) — под 5,75—6,5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Доходность «Классического» (от 500 рублей на 91, 181, 367 и 730 дней) составит 5,5—6,5% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

Все вклады можно пополнять.