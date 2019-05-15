Механизмы предоставления льгот и преференций для инвесторов в России должны быть понятными и не конкурировать друг с другом, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, совершенствование регулирования для бизнеса является одним из ключевых приоритетов правительства, его цель — сделать так, чтобы предпринимателям было выгодно и интересно работать.

Глава правительства отметил, что в связи с этим в России создаются режимы для привлечения инвестиций, такие как специальные инвестиционные контракты, работа на территориях опережающего развития и в специальных административных районах.

«Важно, чтобы механизмы предоставления таких преференций были понятными, а не конкурировали друг с другом», — заявил Медведев на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума.