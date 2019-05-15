Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению латвийского Риетуму Банка о включении долга перед ним в размере 1,9 млрд рублей в реестр требований кредиторов совладельца ГК «Люксор» (управляет одной из крупнейших сетей кинотеатров в РФ и одноименной кинопрокатной компанией) Евгения Ленского, говорится в определении суда.



Производство по заявлению прекращено в связи с отказом банка от требований в полном объеме.

Столичный арбитраж 19 октября 2018 года ввел в отношении Ленского процедуру реструктуризации долгов. В реестр требований кредиторов Ленского включена задолженность перед МТС Банком в размере 105,7 млн рублей.

Суд 18 апреля признал Ленского банкротом. В отношении него была введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим имуществом должника утвержден Дмитрий Игнатов из ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие».

Ранее МТС Банк подал в суд заявления о банкротстве ООО «Кинолюкс», ООО «Люксор дистрибьюшн» и ЗАО «Синемаменеджмент», входящих в ГК «Люксор», а также руководителей ГК Игоря Добровольского и Ленского.