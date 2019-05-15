В России никто не отвечает за рост экономики, посетовал уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Во всех основных самых больших странах, и сырьевых, и с развитой промышленностью, и сельским хозяйством, все ЦБ отвечают за рост (экономики. — Прим. ред.). У нас получается, что ЦБ отвечает только за стабилизацию, за макроэкономическую стабильность, поэтому, конечно, у него нет никаких стимулов, он не отвечает за то, как растет экономика», — сказал он, выступая на пресс-конференции.

«У нас в стране вообще, честно говоря, никто не отвечает за то, как растет экономика. Бедное Минэкономразвития, оно только малыми своими возможностями вынуждено в общем отвечать за цифры», — заметил Титов.

Бизнес-омбудсмен также заявил, что нельзя забирать независимость у ЦБ, поскольку он является основой рыночной экономики, он не должен быть подчинен правительству.

В среду Титов представил «дорожную карту» устойчивого роста несырьевого сектора экономики, разработанную по поручению президента. «Дорожная карта» выделяет девять приоритетных секторов экономики: экономика простых вещей (товары для потребительского рынка), доступный энергоэффективный дом, 3+ передел (глубокая переработка сырья), технологическая безопасность, транспортная мобильность, индустрия гостеприимства, зеленая среда и эффективное сельское хозяйство, индустрия здоровья и цифровая экономика.



Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в 2018 году заявлял, что ЦБ должен работать в контакте с правительством с целью создания условий для роста экономики.