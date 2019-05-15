У 43% представителей сферы финансов были романы на работе. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного платформой Mail.Ru для бизнеса.

В целом опрос показал, что романы на работе когда-либо заводили 48% сотрудников сегмента малого и среднего бизнеса; 45% заявили, что не имели такого опыта. В сфере транспорта и связи служебные романы были у 53% работников, в здравоохранении и фармацевтике — у 52%, как и в сегменте рекламы, маркетинга и PR. В телекоме и IT 44% опрошенных заводили служебные романы, а 12% (против 6% у финансистов) засомневались в ответе.



В основном респонденты, имевшие служебные романы, старались скрывать отношения от коллег и прямого руководства, хотя, как показывают данные опроса, в большинстве российских компаний нет правил, регулирующих личные отношения на работе, и негативное отношение руководства встречается нечасто. При этом 18% респондентов осуждающе высказались о служебных романах — по их мнению, это снижает эффективность труда и портит отношения с руководством.

В ответ на вопрос, чем заканчивались романы на работе, 36% признались, что это была короткая интрижка; у 25% респондентов служебный роман перерос в серьезные отношения, а у 13% закончился свадьбой.

В числе прочего в ходе опроса выяснилось, что в случае необходимости сделать выбор между работой и личными отношениями 47% выберут рабочее место, а 17% продолжат роман.



В опросе приняли участие 1 250 пользователей платформы Mail.Ru для бизнеса.