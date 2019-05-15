Клиенты банка «Санкт-Петербург» с картами платежной системы «Мир» получили возможность использовать платежный сервис Samsung Pay. О реализации соответствующего проекта в банке сообщили в среду.

Samsung Pay позволяет оплачивать покупки смартфоном или носимым устройством Samsung везде, где принимаются к оплате банковские карты. Для оплаты достаточно поднести устройство к терминалу и подтвердить операцию отпечатком пальца, радужкой глаз или ПИН-кодом.

«До настоящего момента Samsung Pay был доступен только держателям карт Visa и Mastercard, выпущенных банком», — уточнила заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска.

Ранее в среду было объявлено, что для держателей карт «Мир» банка «Санкт-Петербург» стал доступен сервис Mir Pay.



На сегодня кредитной организацией выпущено 350 тыс. карт «Мир».