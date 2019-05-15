СДМ-Банк понизил ставки по вкладам в долларах.

Депозит «Театральный» (от 1 тыс. долларов на 181 и 367 дней) оформляется под 2—2,7% годовых (вместо 2,25—2,95%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Доходность вклада «Капитал» (от 100 долларов на 181, 271, 367, 548, 731 и 1 096 дней) составит 1,45—2,25% (ранее — 1,7—2,5%), «Универсальный» (от 10 тыс. долларов на 31, 61, 91, 181, 271, 367, 548, 731 и 1 096 дней) — 0,06—1,65% (ранее — 0,06—1,9%), а «Инвестор» (от 10 тыс. долларов на 367, 548, 731 и 1 096 дней) — 2,25—2,55% годовых (прежде — 2,5—2,8%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Премьер» (от 10 тыс. долларов на 367, 548, 731 и 1 096 дней) привлекается под 2,45—2,75% (до этого — под 2,7—3%), а «Доход» (от 100 долларов на 31, 61, 91, 181, 271, 367, 548, 731 и 1 096 дней) — под 0,05—2,6% годовых (ранее — под 0,05—2,85%). Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Капитал», «Универсальный» и «Инвестор».