Российской экономике для устойчивого роста необходимы инвестиции в объеме 152 трлн рублей (в ценах 2019 года) на период до 2035 года, говорится в «дорожной карте» развития несырьевого сектора РФ, подготовленной Институтом экономики роста им. П. А. Столыпина.

Документ представил председатель наблюдательного совета института, бизнес-омбудсмен Борис Титов на конференции в ТАСС.



«По нашим оценкам, совокупный объем инвестиций, который за весь период [до 2035 года] должен перейти в сектора экономики, составляет примерно 152 триллиона рублей, — отметил замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. — Из этого порядка одной пятой [средств] — это господдержка, то есть те инвестиции, которые так или иначе приходят при помощи государства».

Такие инвестиции, по оценкам Столыпинского института, помогут ускорить рост экономики России до 5—6% в год. Эксперты института полагают, что только такая экономическая динамика позволит выполнить показатели майского указа президента Владимира Путина.

Добиться роста инвестиций, по мнению экспертов, помогут такие меры, как повышение доступности кредитования и снижение кредитных ставок для производственных предприятий, а также уменьшение налоговой нагрузки, что в свою очередь будет способствовать высвобождению собственных средств предприятий.