Аналитики инвестиционной компании «БКС Глобал маркетс» не ожидают продолжения стремительного роста стоимости акций «Газпрома», даже если компания продолжит выплачивать высокие дивиденды. Годовой потенциал роста котировок акций «Газпрома» не превышает 7%, полагают эксперты.

Во вторник, 14 мая, после объявления менеджмента «Газпрома» о намерении выплатить рекордные 16,61 рубля на акцию стоимость бумаг компании выросла почти на 17%. В среду на торгах Московской биржи рост котировок замедлился: к середине торгового дня цена акций «Газпрома» выросла на 2,77% до 194,93 рубля.



Как отмечается в обзоре инвесткомпании, с учетом сохраняющихся рисков (проблемы с «Северным потоком — 2» и прочее) и будущим ростом капитальных затрат потенциал дальнейшего роста акций «Газпрома» ограничен и не превышает 10 рублей к текущей цене.

«Запланированный рост капзатрат на 25% г/г в сочетании со снижением цен на газ в ЕС и уменьшением объемов экспортных поставок приведет к значительному сокращению свободного денежного потока», — отмечают аналитики инвесткомпании Кирилл Таченников и Ольга Аржаникова.

В частности, по их расчетам, по итогам 2019 года «Газпрому», чтобы сохранить дивиденды на прежнем уровне, придется потратить более 100% свободного денежного потока. Чистая прибыль газовой компании в 2019 году также может оказаться под давлением из-за неожиданного пересмотра НДПИ (как в 2018-м) или резервов, связанных с судебными разбирательствами с «Нафтогазом».