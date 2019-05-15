На фоне роста усиления напряженности в торговых отношениях между США и Китаем инвестиции акции золотодобывающих компаний могут быть защитным активом для инвесторов. Аналитики Sberbank CIB Ирина Лапшина и Алексей Киричок рекомендуют присмотреться к бумагам компании «Полюс», обращая внимание на их низкую стоимость.



«С учетом спотовых цен на золото и текущего курса USD/RUB «Полюс» торгуется с коэффициентом «стоимость предприятия / EBITDA 2019» всего 6,1 и доходностью свободных денежных потоков после выплаты процентов 7%», — написали они в комментарии. При этом цена золота в последнее время выросла примерно до 1 300 долларов за унцию.

На днях «Полюс» отчитался по МСФО за I квартал 2019 года, сообщив о росте выручки на 22% и росте EBITDA до 488 млн долларов. Чистая прибыль увеличилась более чем в два раза в годовом сопоставлении — до 528 млн долларов, что выше ожиданий рынка.

Капиталовложения компании за этот период составили 146 млн долларов. При этом, отмечают в Sberbank CIB, менеджмент рассказал, что капвложения существенно возрастут во II и III кварталах. Соотношение чистого долга и EBITDA снизилось на 12% по сравнению с IV кварталом прошлого года — до 1,5.

«Полюс» также подтвердил прогноз добычи на этот год в объеме 2,8 млн унций (что подразумевает годовой рост добычи на 14%), однако себестоимость добычи может вырасти с 348 до 425 долларов за унцию, что связано с наращиваем добычи «Наталки», одного из активов «Полюса» с самой высокой себестоимостью производства.