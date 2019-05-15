Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Швеции отклонило апелляцию британского финансиста Уильяма Браудера, поданную в связи с отказом проводить расследование по его заявлению об отмывании денег в Swedbank. Об этом в среду сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря управления.

«Управление по борьбе с финансовыми преступлениями действительно не будет менять своего решения», — приводит агентство слова его представителя.

В марте 2019 года основатель британского инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер, дважды заочно осужденный в РФ за финансовые преступления, направил властям Швеции жалобу в связи с возможным отмыванием денег в шведском банке. Через месяц управление по борьбе с финансовыми преступлениями отказало британцу в проведении расследования по причине истекшего срока давности.

Подозрительные трансакции проходили через Swedbank в период 2006—2012 годов, до ужесточения шведского законодательства об отмывании денег в 2014-м. Управление по борьбе с финансовыми преступлениями ведет отдельное расследование о причастности представителей Swedbank к совершению инсайдерских преступлений и мошенничества.