Ущерб от налоговых махинаций в 2018 году в России составил почти 95 млрд рублей, что на 32,6% больше, чем годом ранее, говорится в отчете МВД России. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего в 2018 году преступления нанесли материальный ущерб на 563 млрд рублей (на 37,8% больше аналогичного показателя прошлого года), из них от экономической направленности — на 403 млрд, в том числе от налоговых преступлений — на 94,9 млрд.

В целом количество зарегистрированных преступлений снизилось на 3,3%, говорится в отчете. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 25 субъектах РФ, снижение — в 60 субъектах.