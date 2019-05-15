Начать предпринимательскую деятельность хотели бы 29% россиян, в основном это молодые люди в возрасте до 35 лет. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Минэкономразвития, организации «Деловая Среда» и Национального агентства финансовых исследований.

«Начать вести предпринимательскую деятельность хотят 29% россиян. Наибольшее желание проявили молодые россияне в возрасте до 35 лет, жители столичных городов, квалифицированные специалисты. ... Наиболее высокая доля тех, кто не хотел бы становится предпринимателем, получена среди: женщин (73%), россиян старше 45 лет (83%), россиян, не обладающих высшим образованием (72%), рабочих (73%)», — говорится в документе министерства.



Среди основных барьеров, препятствующих началу своего дела, россияне назвали недостаток денег для старта и высокую конкуренцию на рынке, а также отсутствие знаний и компетенций из различных сфер. Несмотря на то что большинство россиян считает, что стать предпринимателем сложно (62%), каждый четвертый респондент полагает, что начать свое дело сейчас легче, чем пять лет назад.

Исследование показало, что образ предпринимателя в сознании россиян проходит трансформацию от картин «дикого бизнеса», «челноков» и криминала в сторону образованного и предприимчивого человека, зарабатывающего на жизнь своим трудом.



В среду Минэкономразвития объявило о проведении конкурса на федеральную информационную кампанию по популяризации предпринимательства. Прием заявок пройдет с 23 по 29 мая. «Федеральная информационная кампания направлена на развитие института предпринимательства в стране, повышение информированности граждан о мероприятиях национального проекта по МСП и всех мерах государственной поддержки», — заявил глава министерства Максим Орешкин, слова которого приводит пресс-служба. По итогам кампании доля граждан, желающих открыть свое дело, должна вырасти в два раза.