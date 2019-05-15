Гособвинитель Милана Дигаева попросила приговорить полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко к 15,5 года колонии строгого режима за получение взяток и воспрепятствование расследованию, а также к штрафу в размере 494 млн рублей. Об этом она заявила в прениях сторон в Пресненском суде Москвы, сообщает РБК .

«Судебное следствие по данному уголовному делу завершено, и его итоги позволяют со всей уверенностью говорить, что обвинения Захарченко получили объективное подтверждение», — заявила Дигаева.

Также она отметила, что должности, которые в разное время занимал Захарченко, «требуют безукоризненно точного исполнения положений Конституции и закона», а превышение полномочий и служебные злоупотребления офицеров такого уровня наносят непоправимый вред обществу и «подрывают доверие граждан к правоохранительным органам». Получение взятки прокурор назвала одним из самых опасных должностных преступлений, однако суровое наказание, предусмотренное за него, «не удерживает желающих, таких как Захарченко», от подобных корыстных деяний.

«Борьба с коррупцией была доверена отъявленному коррупционеру, который больше беспокоился о личном обогащении, нежели об этой борьбе», — подытожила Дигаева.