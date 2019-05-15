Санкции, введенные Западом против РФ, мешают отношениям между странами, это нелегитимные действия, принятые в обход Совета Безопасности ООН, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

«Санкции всегда мешают. Это нелегитимные действия, производимые в обход Совета Безопасности ООН. Только Совет Безопасности ООН может вводить такие ограничения, а все остальное является нелегитимным и противоречит международному праву», — заявил Путин.

Он отметил, что, к сожалению, это практика сегодняшнего дня, «мы живем в этих условиях, понимаем, что в одностороннем порядке мы это тоже отменить не можем».