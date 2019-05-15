Выручка ПАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС, входит в группу «МТС») за I квартал текущего года составила 9,604 млрд рублей, оказавшись примерно на уровне аналогичного периода прошлого года (минус 0,15%). Квартальные финансовые результаты по РСБУ представлены в релизе оператора.

Чистая прибыль МГТС увеличилась на 148,7% до 4,3 млрд рублей.

«Себестоимость снизилась на 11,8% до 5,051 млрд, в том числе за счет оптимизации бизнес-процессов и других инициатив по сокращению издержек и повышению эффективности рабочих процессов в компании», — отмечается в сообщении.

Прибыль от продаж увеличилась на 38,86% до 2,838 млрд рублей.

Доходы от предоставления нерегулируемых услуг, включая широкополосный доступ к Интернету, цифровое ТВ и другие новые сервисы для частных клиентов, достигли 2,345 млрд рублей (плюс 27% в годовом выражении). Доходы от ШПД на массовом рынке выросли на 24% до 1,415 млрд рублей. Доходы от предоставления услуг мобильной связи по виртуальной модели увеличились на 47% до 0,423 млрд, при этом их доля достигла 18% в выручке от предоставления нерегулируемых услуг населению по итогам трех месяцев 2019 года.



Прочие доходы составили 2,653 млрд рублей (рост в 12 раз) за счет разовых эффектов.