Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск опустился на 45 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,53 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 22,4 тыс. сделок на сумму порядка 2,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,48—64,99 рубля за доллар.

Курс евро на то же время равнялся 72,32 рубля и опустился на 43 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,5 тыс. сделок примерно на 426 млн евро по курсам от 72,23 до 72,84 рубля за евро.

«Рубль продолжает укрепление. Не то чтобы пришло время менять среднесрочный взгляд, но я по-прежнему остаюсь при мнении, что рубль не будет слишком крепким, раз это не выгодно никому. Однако сейчас российская валюта смотрится неплохо, а доллар вполне может протестировать 64,35 рубля, если текущие драйверы останутся в силе. Однако больше вероятности того, что доллар вернется в диапазон 65—66 рублей уже в ближайшее время», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.