Минфин РФ предложил сократить профицит бюджета РФ в 2019 году на 168,8 млрд рублей (до 1,881 трлн рублей) и увеличить объем расходов бюджета на 257 млрд рублей (до 18,294 трлн рублей), следует из проекта поправок к бюджету, опубликованных на портале проектов нормативных правовых актов.

Действующим законом предусмотрен профицит бюджета РФ на текущий год в объеме 1,932 трлн рублей, расходы — на уровне 18,037 трлн рублей.

Согласно документу, предлагается увеличить общий объем доходов бюджета РФ на 206 млрд рублей до 20,175 трлн рублей с текущих 19,969 трлн рублей. Прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов предлагается сократить на 192 млрд рублей до 3,177 трлн рублей с действующих 3,369 трлн рублей.

Верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации на 1 января 2020 года предлагается увеличить до уровня 11,329 трлн рублей (на данный момент действует 11,613 трлн рублей).