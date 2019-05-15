Новая законодательная и нормативная база контрольно-надзорной деятельности в России может дополнительно привнести в ВВП России до 6%, сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».

«Многие пытались это (вклад в ВВП. — Прим. ред.) посчитать. Уже видим цифры и 2%, и даже 6%», — отметил он.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал на проблему избыточных требований контрольно-надзорных органов к бизнесу в России, а также отметил необходимость разработки дорожной карты и проведения инвентаризации таких требований к 1 февраля 2020 года. По мнению Медведева, сократить количество требований необходимо прежде всего в наиболее зарегулированных сферах: транспорта, экологии, промышленной безопасности, ветеринарии, санитарно-эпидемиологического надзора.

В ходе программы Чуйченко и Шохин обсудили перспективы реформы. По словам последнего, если новое законодательство заработает с 1 января 2021 года, то к 2023 году экономика РФ сможет выйти на темпы роста не ниже среднемировых. При этом Шохин полагает, что вклад в российскую экономику может составить около 1%.

Он отметил, что трудно дать объективную оценку вклада нового законодательства в ВВП, «но ясно, что он есть, 1%».