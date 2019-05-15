Идея разделения акционерных обществ в России на публичные и непубличные не достигла своего результата, большое их количество в настоящее время являются «квазипубличными» и «квазинепубличными». Такое мнение высказала директор департамента корпоративных отношений ЦБ Елена Курицына, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

«Мы сохраняем значительное количество компаний, которые являются, по сути, квазипубличными. Потому что их ценные бумаги, несмотря на то что они являются ПАО, не являются публично доступными для широкого интереса, если он имеет место быть», — отметила директор департамента.

Однако еще большее количество компаний — «квазинепубличные», поскольку являются акционерными компаниями в силу исторически сложившейся структуры акционерного капитала и не могут использовать правовые механизмы, которые статус непубличного общества мог бы предоставить. При этом зачастую эти компании имеют такое количество акционеров, что «из-за их огромного количества они априори не могут встретиться, а даже если могут встретиться, то не могут договориться», отметила она.

По словам Курицыной, назрела необходимость увязать гражданско-правовой статус публичности с публичностью с точки зрения доступности ценных бумаг компании широкому кругу инвесторов. «Может, следует сделать дальнейший шаг и сказать, что гражданско-правовая публичность должна быть увязана с публичностью ценно-бумажной, с тем, что акции компании доступны для публичного оборота, для приобретения инвесторами широкого круга», — сказала она.

По результатам анализа ЦБ, на апрель 2019 года в России действовало 1,6 тыс. публичных акционерных обществ, которые являются таковыми по существу, а не по данным ЕГРЮЛ.

«Из них 400, по существу, только потому, что они сами себя так назвали. Чуть более 900 — это общества, которые когда бы то ни было, в том числе на заре приватизации, делали приватизацию таким образом, что у них был слишком большой круг приобретателей акций по подписке, просто потому что предприятие было большое и работников предприятия было много, и они все имели право получить по одной акции и стать акционерами. И лишь 220 с небольшим компаний — это компании, акции которых торгуются на публичных биржевых площадках», — пояснила Курицына.