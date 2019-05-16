Россия в марте снизила вложения в государственные ценные бумаги США на почти 800 млн долларов, свидетельствуют данные американского Минфина.



Вложения России сократились с 14,507 млрд долларов до 13,716 млрд, из них 8,213 млрд приходятся на долгосрочные бумаги и 5,503 млрд — на краткосрочные.

В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в госдолг США.

Лидером в списке крупнейших держателей американского долга в марте оставался Китай, объем вложений которого составляет 1,120 трлн долларов, за ним следует Япония с 1,08 трлн долларов, на третьем месте с большим отрывом находится Великобритания с 317 млрд долларов. Россия не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.