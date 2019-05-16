Страны группы БРИКС как по отдельности, так и в целом устойчивы к санкциям, которые вводятся в одностороннем порядке какими-либо странами, заявил РИА Новости в кулуарах конференции Doing Business with BRICS, проходящей в Вашингтоне, руководитель отдела по делам БРИКС МИД РФ Михаил Калугин.



«Санкции и первичные, и вторичные, будучи введенными против любой страны, конечно, не добавляют позитивных моментов. Но я думаю, что БРИКС в целом и каждая по отдельности страна — участница БРИКС в состоянии выдержать любое санкционное давление. Мне кажется, случай России показывает, что какие бы санкции против нас в обход Совета Безопасности ООН ни вводились, они не добиваются своей цели», — сказал он.

«БРИКС говорит, год за годом мы указываем это в своих декларациях лидеров, что санкции в качестве односторонней меры экономического воздействия могут быть введены только с согласия Совета Безопасности ООН», — подчеркнул он.