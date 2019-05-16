Переход группы БРИКС к взаиморасчетам в нацвалютах — приоритетная задача, однако на ее реализацию необходимо время и немалое, заявил РИА Новости в кулуарах конференции Doing Business with BRICS, проходящей в Вашингтоне, руководитель отдела по делам БРИКС МИД РФ Михаил Калугин.

«Это (взаиморасчеты в нацвалютах) — очень важный вопрос, лидеры пяти стран регулярно затрагивают его в ходе саммитов. Наши центробанки обсуждают возможности таких взаиморасчетов. Смотрят на механизмы. Конечно, сначала пойдет работа в двухсторонних форматах: о расчетах, допустим, России и Индии в национальных валютах. Для пятистороннего диалога должны все созреть. Когда будут созданы для этого условия, мы, конечно, будем готовы изучить те возможности, которые предоставляют такие механизмы. Это приоритетная задача, но к ней, повторюсь, надо подходить постепенно. Двигаясь шаг за шагом», — сказал он.

«Как дипломат я вам скажу, конечно, это (взаиморасчеты в нацвалютах. — Прим. ред.) хороший инструмент (для преодоления последствий санкций. — Прим. ред.). Но чтобы создать рабочий инструмент не просто на словах, а на деле, нужны годы. Постепенные шаги к этой цели будут предприниматься. Мы ведем эти консультации. Но никто не хочет создавать искусственные декларативные механизмы, которые не работают. Так что я не исключаю, что через 5—10 лет взаимоторговля БРИКС в нацвалютах может увеличиться, и, может быть, даже существенно», — подчеркнул он.