Россия надеется на то, что Новый банк развития (НБР), созданный группой БРИКС, выпустит облигации в рублях, рассказал в кулуарах конференции Doing Business with BRICS, проходящей в Вашингтоне, руководитель отдела по делам БРИКС МИД РФ Михаил Калугин.



«Наш новый банк развития, созданный в БРИКС, изучает и уже начал выпуск своих облигаций в национальных валютах. В юанях было несколько облигационных выпусков… Данные займы, мы надеемся, будут делаться и в рублях», — сказал он.

Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильской Форталезе было подписано соглашение о банке.

Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача этого института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах — членах БРИКС и в развивающихся странах.

О том, что Новый банк развития рассмотрит вариант размещения рублевых облигаций, рассказывал в июне прошлого года вице-президент банка и его главный финансист Лесли Маасдорп. На тот момент выпуски облигаций в юанях лишь подготавливались.