Две трети российских семей — 65% — не имеют никаких сбережений, следует из результатов опроса лаборатории «Левада-центра» Levada Lab, проведенного в апреле 2019 года, сообщает РБК .

При этом доля семей, не имеющих возможности сберегать, практически не меняется с 2012 года, фиксируют социологи.

По мнению главного экономиста БКС Владимира Тихомирова, главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов. Если доходы семьи покрывают траты на ежедневное потребление, то у людей возникает выбор для расходования оставшихся средств, рассуждает эксперт. «Если доходы низкие, то возможности сберегать нет», — констатировал Тихомиров.

По итогам 2018 года россияне направили на сбережения минимальный объем средств за 20 лет. По данным Росстата, доля денежных доходов, направленных на сбережения, составила 3,7%. Хуже этот показатель был только в 1998 году, когда на сбережения уходило 2,5% доходов. Большая часть доходов россиян уходит на текущее потребление и обязательные платежи, доля которых по итогам прошлого года выросла до максимума в истории России.

Для оценки объема сбережений «Левада-центр» попросил респондентов сопоставить сумму сбережений с количеством месячных зарплат каждого члена семьи. Средний размер сбережений составил 140—219 тыс. рублей. Половина российских семей с накоплениями располагают сбережениями меньше 56,5 тыс. рублей.

В 20% семей с самым низким доходом (до 20 тыс. рублей) средний размер сбережений не превышает 55 тыс., среди наиболее обеспеченных — 484 тыс.

Треть россиян (32%) полагают, что сейчас плохое время для того, чтобы сберегать средства, а 38% респондентов не смогли назвать это время ни хорошим, ни плохим для сбережений. При этом 21% участников опроса считают настоящий момент хорошим для откладывания денег.

По мнению опрошенных, в перспективах на следующий год преобладают негативные (30%) и нейтральные (44%) настроения. Только 11% россиян полагают, что в 2020 году возможностей для сбережений будет больше, чем сегодня. Тем не менее опросы фиксируют постепенное усиление позитивных ожиданий по сравнению с 2016—2017 годами (предыдущий опрос был проведен в декабре 2017-го), сообщили социологи.

Рост интереса к сбережениям может быть объяснен ощущением экономической нестабильности и неуверенности в сохранности накопленных средств, считают в «Левада-центре». Кроме того, растет информированность об инвестиционных инструментах. «Существует мнение, что из-за роста цен сейчас не самое лучшее время для крупных покупок», — отметили социологи.