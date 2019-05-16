Наибольшими шансами на занятость в предпенсионном и пенсионном возрасте обладают женщины с высшим образованием. Среди мужчин старшего возраста преимуществом при трудоустройстве пользуются опытные специалисты со средним профессиональным образованием. Таковы результаты исследования, проведенного в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).



Для проведения оценки директор Центра мониторинга и статистики образования Федерального института развития образования РАНХиГС Марк Агранович разработал новый аналитический индикатор, который позволяет определить шансы на занятость работников в зависимости от образования. Индикатор также помогает сравнить ситуацию в регионах страны и в разных странах за разные периоды времени.



Исследование российского рынка труда, проведенное с помощью новой методики, показало, что в разных регионах шансы на занятость одних и тех же групп населения различаются очень сильно. Очевидно, это связано с социально-экономическими особенностями территорий. Тем не менее выявились и общие закономерности.

«Выяснилось, что наибольшие шансы на занятость в предпенсионном и пенсионном возрасте — у женщин с высшим образованием. По-видимому, это обусловлено тем, что в России традиционно большинство работников бюджетной сферы и сферы управления женщины с высшим образованием», — рассказал Агранович.

Также высокими шансами на трудоустройство обладают женщины предпенсионного возраста с неполным средним образованием, которые берутся за непопулярную работу (например, уборщицы).

Что касается российских мужчин, у них, по мнению исследователя, дело обстоит хуже. Единственные, кто имеет шансы трудоустройства выше среднего, — это пожилые мужчины со средним профессиональным образованием, например опытные слесари и токари, которым нет замены среди более молодого поколения.

«Почему пожилые женщины трудоустраиваются лучше своих ровесников-мужчин? Я думаю, что там есть несколько факторов. Во-первых, женщины обычно более толерантны к уровню зарплаты. Во-вторых, мужчины менее здоровы, в России средняя продолжительность жизни мужчин значительно меньше, чем женщин. На рынке труда они раньше теряют шансы, за исключением редких незаменимых мастеров-умельцев», — отметил ученый.

По его мнению, в России, как и в любой стране, необходимо строить индивидуальную политику поддержки занятости пожилых людей не только по отдельным регионам, но и целевым образом для каждой группы работников по возрасту и образованию.