Злоумышленник в Москве похитил из банкомата 565 тыс. рублей, внеся туда сувенирные купюры. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичной полиции.

«Инцидент произошел 29 апреля на улице Народного ополчения. Неизвестный внес в банкомат 148 купюр «Банка сувениров» номиналом 5 тысяч рублей на общую сумму 740 тысяч рублей. Из них часть денег не была принята банкоматом, однако злоумышленнику удалось зачислить на три банковские карты фальшивые деньги на сумму 565 тысяч рублей. Теперь на этих счетах данные деньги зачислены как настоящие, правонарушитель может их обналичить вновь», — заявили в пресс-службе.

Заявление в полицию подано представителями банка. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».