Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,31% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 554,49 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,44% — до отметки 1 247,02.

Индекс Мосбиржи откроется снижением в районе 0,3%, прогнозировал перед началом торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. После закрытия российского рынка фондовая Америка чуть-чуть подросла, но сегодня фьючерсы на ведущие мировые индексы снижаются в пределах 0,3%, поясняет он.

«От сильных распродаж в первые часы спасет нефть, которая пытается закрепиться выше 72 долларов за баррель. Однако если посмотреть на график нефти, то видно, что сейчас котировки находятся в боковике, верхней границей которого как раз и является уровень чуть выше 72 долларов. Уже почти месяц «черное золото» не может подняться выше. Поэтому и сегодня нет особых надежд, что основное энергетическое сырье сможет закрепиться на нынешнем уровне, а не пойдет вниз хотя бы на доллар», — комментирует эксперт.

Высоковероятное снижение нефти, замечает он, усугубит нисходящие движения большинства акций.