Граждане России стали брать в банках меньше ипотечных кредитов, сообщает «Российская газета» . Суммы займов при этом выросли вместе с увеличением сроков их выплаты. Причина в повышении ипотечных ставок, считают специалисты.

По данным ЦБ, за январь — март в России было выдано 284 тыс. ипотечных кредитов на сумму 618 млрд рублей. Число выданных ипотечных кредитов в начале этого года снизилось в годовом выражении на 5%, но в пересчете на деньги граждане взяли в банках на 6% больше.

По словам управляющего партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой, ипотечные ставки вновь начали расти, что сказалось на желании россиян приобретать жилье в кредит. При этом тревогу вызывает тот факт, что снижение числа ипотечных сделок, произошло в марте. Как правило, именно январь и февраль демонстрируют худшие показатели, а в марте обычно уже наблюдается рост активности клиентов в связи с окончанием праздников и началом весны, пояснила Литинецкая.

Рост ипотечных ставок начался в октябре 2018 года. В январе банки выдавали ипотеку в среднем под 9,87% годовых, в феврале — под 10,15%, а в марте — уже под 10,42%.

Также продолжает увеличиваться средний размер кредита. По итогам марта он достиг 2,20 млн рублей, тогда как год назад был в пределах 1,98 млн рублей. Растет и срок выплаты ипотеки. По итогам марта 2019 года он составил 216 месяцев. Если год назад получатели ипотеки, беря кредит, рассчитывали вернуть его за 15,9 года, то сейчас закладывают на это около 18 лет.

По словам Марии Литинецкой, в 2017 году I квартал также показал снижение числа ипотечных сделок на 5% и их объема на 1% в годовом выражении, а в последующий период начался резкий рост.