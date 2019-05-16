Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск курс доллара потерял 7 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро — почти 8 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,52 рубля (минус 13 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 72,29 рубля (минус 16 копеек).

Как комментировал перед началом торгов старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб, сегодня укрепление рубля может продолжиться на фоне роста нефтяных цен.

«Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 64,0—65,3 рубля, для европейской валюты он находится в пределах 71,7—73,2 рубля», — добавил он.

По мнению аналитика «Алор Брокера» Алексея Антонова, особых рисков для рубля сегодня нет.

«Доллар на мировой арене пока стабильный, новых политических рисков на горизонте также не видно. Скорее всего, сегодня пара доллар/рубль будет торговаться с очень небольшими изменениями, но с тенденцией к росту», — прогнозировал Антонов.