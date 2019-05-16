Большинство россиян не вовлечены в систему профессиональной переподготовки, только 15% после получения основного образования решают получить еще дополнительное. Об этом в интервью РИА Новости заявил гендиректор союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Роберт Уразов, говоря о новом исследовании, проводимом совместно с госкорпорацией «Росатом».



«Большинство населения нашей страны не вовлечено в систему переподготовки. Если посмотреть, сколько людей во взрослом возрасте, то есть те, которые уже закончили первичное образование, получают какое-то дополнительное образование, то их всего 15%. Это означает, что 85% людей в зависимости от отрасли за пять — семь лет могут потерять в своем мастерстве настолько, что будут неконкурентны на рынке труда», — заявил он.



По словам Уразова, на мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019 будет оборудована особая зона Future Skills, где будут представлены «навыки ближайшего будущего».

«Мы покажем, каким образом будут выглядеть рабочие места и как будут выглядеть те компетенции, которые вам нужны, чтобы быть успешными в этом горизонте», — добавил он.

Финал национального чемпионата по стандартам WorldSkills пройдет в мае в Казани, мировой этап — 22—27 августа. Столица Татарстана была выбрана городом проведения чемпионата на Генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. Ожидается, что участниками мирового чемпионата в Казани станут порядка 1,5 тыс. молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях — до 25 лет) примерно из 70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях.

WorldSkills — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году.