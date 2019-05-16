Хамовнический суд Москвы, а затем и Мосгорсуд отклонили иск голландской компании «Терразас Инвестментс БВ» на 10 млн долларов к находящемуся в международном розыске по делу о мошенничестве на 400 млн рублей бывшему главе Русстройбанка Андрею Струкову и его матери, бывшей сотруднице ЦБ Розе Струковой. Об этом сообщает «Коммерсант» .

Голландская компания утверждала, что банкир уклоняется от оплаты выданного им векселя. Поручителем является Струкова (под залог ее московской двухуровневой квартиры).

На недвижимость Струковой претендовала компания из Нидерландов «Терразас Инвестментс БВ», директор которой Андреас Янсен получил в июне 2015 года от председателя правления Русстройбанка Андрея Струкова простой вексель стоимостью 10 млн долларов, поручителем выступила Роза Струкова. В исковом заявлении представители компании указали, что Струков уклоняется от оплаты ценной бумаги. В судебных документах говорится о том, что в связи с оформлением векселя сторонами был заключен договор купли-продажи недвижимого имущества, подписанный Андреасом Янсеном и Розой Струковой. Поручитель была обязана передать свою квартиру и гаражи, если Андрей Струков не погасит вексель по предъявлении. Покупатель уведомил продавца о готовности зарегистрировать переход права собственности, но Струкова имущество не отдала. После этого последовал иск в суд.

Бывший глава Русстройбанка заочно арестован В связи с тем, что Андрей Струков скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в международный розыск.

Струкова подала встречный иск — о признании векселя и договора недействительными. Она утверждала, что ни она, ни ее сын этих документов не подписывали, а квартира была приобретена ею в период брака с Петром Струковым и относится к совместно нажитому имуществу, а в договоре купли-продажи отсутствует согласие супруга. Она считает, что договор фактически заключен не был.

По мнению Петра Струкова, действия голландской компании направлены на хищение элитной квартиры, являющейся общей собственностью семьи.

Компания не признала встречные иски. Экспертиза установила, что подписи Андрея и Розы Струковых на векселе и на договоре купли-продажи им не принадлежат. Специалисты пришли к выводу, что документы подвергались термическому воздействию. Суд определил, что вексель и договор не имеют силы и требования о взыскании 10 млн долларов не подлежат удовлетворению. Представитель интересов голландской компании адвокат Андрей Вьюгин заявил изданию, что доверитель намерен обжаловать судебное решение.