Зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин считает правильным дифференцировать для финансовых организаций величину административных штрафов, чтобы их размеры не приводили к остановке деятельности мелких компаний. Об этом он сообщил на Петербургском международном юридическом форуме.

«Когда для маленькой, действительно маленькой, финансовой компании либо ломбарда мы выставляем штраф по нижней границе — 300 тыс. рублей, 500 тыс. рублей, — то с большой долей вероятности можно прогнозировать, что на рынок она может толком и не выйти. Пара штрафов со 100-процентной вероятностью приводят к остановке ее деятельности», — сказал Чистюхин.

ЦБ пытается при вынесении решения о штрафе учитывать степень вины, или, где возможно, использовать статью 2.9 Кодекса об административных правонарушениях (возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности административного правонарушения). Но суммы штрафов все равно часто остаются значительными, отметил замглавы регулятора.

«Здесь, конечно, какая-то возможность большей дифференциации наказания или размера административного штрафа, с моей точки зрения, была бы показана. Может быть, более четко должны быть описаны критерии, в каких случаях на что опираться...» — полагает Чистюхин. Он добавил, что для этого, возможно, придется использовать материалы судебной практики.