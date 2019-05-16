Локо-Банк запустил сервис онлайн-регистрации бизнеса в 35 городах России, где запущена платформа банка по дистанционному обслуживанию малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении кредитной организации.

Для онлайн-регистрации предпринимателям необходимо оставить заявку на сайте или в интернет-банке, указав свой номер телефона и адрес электронной почты. Готовые документы поступят на электронную почту, оригиналы можно будет забрать в отделении налоговой инспекции.

При этом предприниматели смогут открыть расчетный счет в Локо-Банке и оформить бизнес-карту с постоянным кешбэком 1%.