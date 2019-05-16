Данные социологов о том, что 65% россиян не могут позволить себе накопления, должны стать предметом изучения Минэкономразвития. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти данные приняли к сведению и в Кремле.



«Скорее это материал для изучения и рассмотрения в Минэкономразвития», — заявил он, комментируя результаты опроса.

Ранее «Левада-Центр» обнародовал результаты опроса общественного мнения, согласно которым 65% российских семей не имеют возможности откладывать деньги. По результатам опроса, средний размер сбережений составляет 140—210 тыс. рублей, при этом половина семей располагает накоплениями в размере менее 56,5 тыс.