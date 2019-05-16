Средний размер автокредита в марте 2019 года составил 729,2 тыс. рублей, сократившись на 7,9% (или на 62,5 тыс. рублей) по сравнению с февралем 2019 года (791,7 тыс. рублей). При этом в I квартале текущего года был зафиксирован рост данного показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В то же время количество проданных в кредит автомобилей в марте 2019 года выросло сразу на 44,6%.



Самый большой средний размер автокредита в регионах РФ был отмечен в Москве (1 067,7 тыс. рублей), Московской области (931,7 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (908,7 тыс. рублей). Самая серьезная динамика снижения среднего размера автокредита в марте текущего года по сравнению с предыдущим месяцем (среди 40 регионов — лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) была продемонстрирована в Пензенской (-16,9%), Калужской (-14,9%) и Тамбовской (-14,7%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за месяц снизился на 4,7% и 4,1% соответственно.

Больше всего автокредитов в марте 2019 года было выдано в Москве (6,5 тыс. единиц), Санкт-Петербурге (4,9 тыс.) и Московской области (4,8 тыс.). При этом самая серьезная динамика роста выдачи автокредитов в марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем (среди 40 регионов — лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) была продемонстрирована в Чувашии (+108,3%), Кировской (+87,4%) и Тамбовской (+84,6%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за месяц вырос на 26,8% и 29,9% соответственно.

Увеличение выдачи автокредитов, а также снижение их среднего размера во многом стало следствием возобновления с 1 марта текущего года государственных программ льготного автокредитования, отмечают в НБКИ.